لفت رئيس بلدية المرج منور الجراح، في بيان الى أنه "بعد وصول العديد من ابناء البلدة من الاغتراب وبما أن فترة حضانة فيروس كورونا كما هو متعارف عليها طبيا هي خمسة عشرة يوما وتجري من بعده فحص الـPCR للتأكد من أنه غير مصاب بهذا الفيروس، ومن بين الوافدين السيد عبد المعين محمد خير حرب الذي بعد اجراء فحص الـPCR له تبين بان النتيجة ايجابية. نطلب من جميع الأشخاص الذين قاموا بالتواصل معه أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل لمدة خمسة عشرة يوما وابلاغ البلدية فورا على ارقام الطوارئ الموضوعة لهذه الغاية 78/928137 و 03/013060 للقيام بما يلزم لان صحتكم اولوية بالنسبة لنا".
وشدد على أنه "يجب على أبناء بلدتنا القادمين من السفر الالتزام بالحجر المنزلي كما واننا نشدد على أهالي بلدتنا القيام بالاجراءات الوقائية اللازمة لناحية ارتداء الكمامات والقفازات والحفاط على المسافة الأمنية وعدم الخروج من المنازل الا في الحالات الضرورية القصوى حفاظا على صحتكم"، مذكرا أن "الاصابة بفيروس كورونا ليست بجريمة وكل انسان منا معرض للاصابة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية المرج بعد إصابة وافد بكورونا: نطلب من مخالطيه حجر أنفسهم 15 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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