وفاة الجريح في إشكال زغرتا والقاضية نصار تعاين مكان الجريمة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه توفي مساء اليوم الجريح ح.أبو زيد متأثراً بجروحه على أثر الإشتباك الذي وقع في ​زغرتا​ حين أقدم س.م على ​إطلاق النار​ على أبو زيد فأصابه في رأسه، و ذلك على خلفية بناء "تصوينة"،كما أطلق النار على زوجة أبو زيد و إبنته وإبنه الذين نقلوا الى مستشفى السيدة في زغرتا، وُصفت حالتهم بالمستقرة.

و قد توجهت قاضي التحقيق الأول في ​الشمال​ سمرندا نصار الى مكان وقوع الجريمة ،في ما ذكرت المعلومات بأن القاتل توارى عن الأنظار.