أفاد مراسل "الخليج 365" عن أنه توفي مساء اليوم الجريح ح.أبو زيد متأثراً بجروحه على أثر الإشتباك الذي وقع في زغرتا حين أقدم س.م على إطلاق النار على أبو زيد فأصابه في رأسه، و ذلك على خلفية بناء "تصوينة"،كما أطلق النار على زوجة أبو زيد و إبنته وإبنه الذين نقلوا الى مستشفى السيدة في زغرتا، وُصفت حالتهم بالمستقرة.
و قد توجهت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار الى مكان وقوع الجريمة ،في ما ذكرت المعلومات بأن القاتل توارى عن الأنظار.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الجريح في إشكال زغرتا والقاضية نصار تعاين مكان الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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