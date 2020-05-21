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وفاة الجريح في إشكال زغرتا والقاضية نصار تعاين مكان الجريمة

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أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه توفي مساء اليوم الجريح ح.أبو زيد متأثراً بجروحه على أثر الإشتباك الذي وقع في ​زغرتا​ حين أقدم س.م على ​إطلاق النار​ على أبو زيد فأصابه في رأسه، و ذلك على خلفية بناء "تصوينة"،كما أطلق النار على زوجة أبو زيد و إبنته وإبنه الذين نقلوا الى مستشفى السيدة في زغرتا، وُصفت حالتهم بالمستقرة.

و قد توجهت قاضي التحقيق الأول في ​الشمال​ سمرندا نصار الى مكان وقوع الجريمة ،في ما ذكرت المعلومات بأن القاتل توارى عن الأنظار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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