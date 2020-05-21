سعد مستقبلا السعودي: نرحب بإضافة المستشفى التركي لملاك وزارة الصحة

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ في مكتبه رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​، يرافقه غسان دغمان مدير ​المستشفى التركي​ للطوارئ، والاستاذ ​حسن شمس الدين​ محامي ​البلدية​. وقد عرض السعودي ومرافقاه على سعد نص الاتفاق بين ​وزارة الصحة​ وبلدية صيدا حول المستشفى.

ورح سعد بإضافة المستشفى إلى ملاك وزارة الصحة وبتخصيص مبلغ 7 مليار و500مليون ليرة له، فضلا عن إعطاء أولوية لأبناء صيدا في التوظيف وفق نص الاتفاق، لافتاً إلى أنه "كان يأمل أن يكون للبلدية دور أكبر في الاشراف على عمل المستشفى، كما لفت إلى أن المبلغ المخصص للمستشفى لا يكفي لاطلاق عمله، وطالب بتخصيص ​المال​ اللازم الذي يسمح للمستشفى بالعمل في اقرب وقت ممكن بالنظر للحاجة الماسة له في الظروف الراهنة".

كما طالب سعد بـ"اختيار مجلس ادارة للمستشفى يتمتع بالكفاءة والنزاهة وفق آلية شفافة تقوم على تكافؤ الفرص بين المؤهلين لهذا الدور"، مشدداً على "رفض تعيين يرتكز على الزبائنية ويقوم على المحاصصة الطائفية بين أطراف السلطة".