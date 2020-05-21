شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار جنيه للمرحلة الأولي بالخط الرابع لمترو الأنفاق.. اعرف التفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الدولة اهتماماً بالغاً برفع كفاءة مرفق مترو الأنفاق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، كأحد ركائز النقل فى نطاق القاهرة الكبرى، وذلك من خلال التوسع في المرفق بإضافة محطات جديدة للخدمة، وبالتالى استيعاب عدد أكبر من ركاب المترو خلال العام، بالإضافة إلي تشغيل وتحديث الخطوط العاملة، جنباً إلى جانب تنفيذ المشروعات الجديدة مثل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في ضوء خطة الهيئة القومية للأنفاق والمزمع تنفيذها خلال العام المالي الجديد :

1- يأتي تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، ضمن أولويات خطة العام المالي الجديد 2020 /2021، ويبلغ طوله 42 كم لمواجهة مطالب النقل المتزايدة لرحلات الأفراد في مناطق الهرم وفيصل والجيزة والسيدة زينت ومنطقة الأزهر والظاهر حتي السواح بشارع بورسعيد، وبذلك يربط الخط محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر.

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2- بلغت جملة الاستثمارات المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع (ميدان الرماية، الملك الصالح) بالعام المالي 2020 /2021 بنحو 3.5 مليار جنيه.

3- يبلغ طول المرحلة الأولي من الخط الرابع، نحو 19 كم وتمر أسفل المتحف المصري الكبير.

4- من المستهدف أن تستوعب تلك المرحلة ما يقرب من 1.35 مليون راكب/ يوم لتصل إلي 2.5 مليون راكب / يوم بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بالخط الرابع.