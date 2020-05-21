كوريا الجنوبية تعلن تسجيل حالة وفاة و12 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل حالة وفاة و12 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الخميس أن المعدل اليومي للإصابات بالفيروس تراجع مجددا بعد أن ارتفع إلى حدود 30 إصابة بسبب انتشار الفيروس الناجم عن عدوى جماعية وقعت في ملاه ليلية في إيتوان.
ونقلت الوكالة عن السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بكورونا ارتفع إلى 11122 حالة.
وأضافت أنه بتسجيل حالة وفاة جديدة الأربعاء ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 264 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.
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