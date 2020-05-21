ننشر مستشفيات الدقهلية الجديدة التي تقدم خدمة فحص وعلاج مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

اعدت وزارة الصحة والسكان، قائمة تتضمن أسماء المستشفيات التى ستقدم خدمة فحص وعلاج فيروس كورونا بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى الخدمات العلاجية الأخرى ابتداءً من اليوم الخميس.

ياتي ذلك ضمن المستشفيات العامة والمركزية التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان البالغ عددها 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لفحص حالات الاشتباه واستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، وتطبيق تعريف الحالة.

تضمن الكشف الذي حصل "الخليج 365" علي نسخة منه اسم 27 مستشفى عام ومركزى في الدقهلية وهى كالتالي: "مستشفى بنى عبيد التخصصى، المنصورة التخصصى "العام القديم "، والمنصورة الدولي العام الجديد، و السنبلاوين العام، و المنزلة المركزي، وميت غمر المركزى ونبروه المركزي، وشربين المركزي، ودكرنس العام، ومنية النصر المركزي، وأجا المركزي، و طلخا المركزي، والجمالية المركزي، وبلقاس المركزي، و المقاطعه المركزي، وجمصه المركزي، و شبرا سندى المركزي، وميت سلسيل المركزي، ودماص المركزي، و أتميدة المركزى وشبراهور المركزى، والكردى المركزى وصدر المنصورة، وصدر بهوت، و صدر دكرنس، وصدر المنزلة، و المطرية المركزي، بالإضافة إلى مستشفى جامعة المنصورة، ومستشفى التأمين الصحي بسندوب".

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ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أن الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة والحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات المستوى الأول، تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض ويتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، والمستوى الثالث معتدل مرتفع شديد، أو حرج، ويتم تحويلهم لمستشفيات العزل.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية، وسيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.