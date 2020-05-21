إطلاق نار على شخصين في مجمع تجاري بولاية أريزونا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت شرطة مدينة جلينديل في ولاية أريزونا الأمريكية أنه تم إطلاق نار على شخصين على الأقل في مجمع تجاري بالمدينة.

وأوضحت الشرطة عبر حسابها على تويتر أنها تحتجز مشتبها به ، دون ذكر مزيد من التفاصيل.