إطلاق نار على شخصين في مجمع تجاري بولاية أريزونا الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ذكرت شرطة مدينة جلينديل في ولاية أريزونا الأمريكية أنه تم إطلاق نار على شخصين على الأقل في مجمع تجاري بالمدينة.
وأوضحت الشرطة عبر حسابها على تويتر أنها تحتجز مشتبها به ، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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