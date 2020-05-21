حزب ماكرون يخسر غالبيّته المطلقة في البرلمان الفرنسي

فقد حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" غالبيته البرلمانية المطلقة على الأقل موقتا، عقب تشكيل كتلة جديدة.
وكتب 17 نائبا في إعلان تشكيل تكتلهم المسمى "بيئة ديمقراطية تضامن"، أنهم "لا ينتمون لا للغالبية ولا للمعارضة".
وينبثق هؤلاء من حزب الرئاسة الفرنسية.
ومع الكتلة الجديدة، يتراجع عدد نواب حزب ماكرون إلى 288 نائبا، دون عتبة الغالبية المطلقة (289 نائبا) التي كان يحظى بها وحده.
ويعد هذا مؤشرا قويا حتى لو أن الحزب الرئاسي بإمكانه أن يعتمد على نحو 50 نائبا آخر من أحزاب وسطية.
وسيتمكن حزب "الجمهورية إلى الأمام" من إستعادة الغالبية المطلقة بسرعة مع إنضمام نائب إلى صفوفه يحل محل نائب مستقيل.
ويعتزم التكتل الجديد، وفق أعضائه، المساهمة في "التغيير الاجتماعي والبيئي".
(وكالة سبوتنيك)
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