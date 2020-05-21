إعصار قوي يضرب الهند ويشرد الملايين

اجتاح إعصار قوي شرقي الهند، الأربعاء، بأمطار غزيرة ورياح وأمواج، في حين جرى إجلاء الملايين من هناك وفي بنجلادش المجاورة، في عملية عقدتها حملة مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في الهند إن الإعصار "أمفان" بدأ التحرك على اليابسة، بعدأيام من اجتياحه خليج البنغال، ليصبح من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة منذ نحو 10 سنوات.
وأوضح مسؤولون من ولايتي أوديشا والبنغال الغربية، أن رياحا عاتية دمرت الأسقف واقتلعت الأشجار وتسببت في التواء أعمدة الكهرباء،
وفي بنغلادش، قال وزير الدولة لإدارة الكوارث، إنعام الرحمن، إن نحو 2.4 مليون شخص في المناطق الأكثر عرضة للخطر نُقلوا إلى أكثر من 15 ألف مركز إيواء من العواصف.
وأضاف: "إجلاء الناس مع مراعاة التباعد الاجتماعي كان يمثل تحديا. زدنا عدد مراكز الإيواء إلى مثليه لضمان التباعد واتباع القواعد الصحية".
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