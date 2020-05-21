في عز الجائحة.. وقفات احتجاجية لمستخدمي الخدمات الأرضية بمطارات المغرب- فيديو

نظم مستخدمو الخدمات الأرضية بمطارات المغرب، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية بمختلف مطارات المغرب لإثارة الانتباه إلى معاناتهم، جراء التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.
وشدد المحتجون على كون المستخدمين، يعانون من جملة من المشاكل التي دفعتهم إلى فتح جميع قنوات التواصل، بهدف تسوية الملفات المطلبية بشكل ودي، غير أن عدم الاستجابة لمطالبهم دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية.
وأوضح المحتجون، أن الطبقة الشغيلة تعاني مع قروض السكن والاستهلاك، وأن الشركة فرضت عليهم تخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 في المائة.
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