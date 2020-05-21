وزارة الصحة تخطط لإنجاز مليون و915 ألف اختبار كورونا حتى نهاية يوليوز

وجه وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مراسلة إلى المديرين الجهويين للصحة، من أجل العمل على رفع أعداد اختبارات فيروس كورونا المستجد، وتحقيق هدف إنجاز مليون و915 ألف اختبار كورونا مع نهاية شهر يوليوز المقبل.

وفي المراسلة التي، اطلع عليها “اليوم 24″، ووجهها الوزير للمسؤولين الجهويين اليوم الأربعاء، أعلن عن استراتيجية جديدة للاختبارات الخاصة بكشف فيروس كورونا، في أفق كشف أكبر عدد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض الفيروس، مطالبا إياهم بإخراج خطط جهوية، في أقرب الآجال، من أجل تنزيلها.

ودعا آيت الطالب، إلى تنزيل استراتيجية الكشف المبكر عن الفيروس، عن طريق الكشف المبكر له، عند أكبر عدد من الحالات الموجودة على التراب الوطني، في أقرب وقت ممكن، عن طريق فحص الحالات التي تظهر عليها أعراض قليلة للفيروس، مع ملائمة هذه الاستراتيجية مع خصوصية كل جهة.

ووضعت وزارة الصحة، هدف إجراء مليون و790 ألف فحص إضافي خلال الفترة المقبلة، التي ستمتد إلى نهاية شهر يوليوز، والوصول إلى هدف إنجاز مليون و915 ألف اختبار كورونا مع نهاية شهر يوليوز المقبل.