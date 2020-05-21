في عز الحجر ورمضان.. أم و4 أبناء ينامون في الشارع منذ 3 أيام.. قالت: زوجي ضربني وطردني من البيت وغير القفل- فيديو

فيديو: عبد الله ايت الشريف

“أواجه الموت من أجل أبنائي على أن أفارقهم”. كان هذا حديث أم و4 أبناء، يبيتون جميعهم، في أحد شوارع الرباط منذ ثلاثة أيام، في عز تفشي فيروس كورونا المستجد داخل العاصمة، وأيام شهر رمضان.

تقول الأم عبر “اليوم 24” إن زوجها ضربها بشكل مبرح وطردها إلى الشارع، بعد استفساره عن الغاية من تغيير قفل البيت، حيث كان جوابه: “لم أعد أطيق وجودكِ هنا اخرجي من المنزل”.

تبيت الأسرة الصغيرة المكونة من 5 أفراد قرب أحد الأسواق، مفترشة أكياس البلاستيك، وتؤكد الأم أنه ليس لها مكانا تذهب إليه لحماية أبنائها من التشرد والمرض المتفشي في البلاد، مفضلة إلحاقهم بـ”الإصلاحية” على أن تعيدهم آلى والدهم الذي “يبرحهم ضرباً”.