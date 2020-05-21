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في احترام للحجر والتدابير الوقائية.. الملك يحيي ليلة القدر رفقة ولي عهده وشقيقه

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في احترام للحجر والتدابير الوقائية.. الملك يحيي ليلة القدر رفقة ولي عهده وشقيقه – اليوم 24
الملك يحيي ليلة القدر
أنشطة ملكية
  • 2020-05-20 22:35
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