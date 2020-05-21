موظفة إسعاف تنتصر على كورونا في طنجة وتحكي كيف أتعبها الوباء- فيديو

فيديو: يونس ميموني

احتفت الأطر الصحية في مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، بتعافي إحدى موظات الإسعاف، التي كانت قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ما ألزمها العزل الصحي نحو أسبوعين، قبل أن يتأكد تماثلها للشفاء، صباح اليوم.

وغادرت ليلى الصالحي، التي تعمل تقنية في الإسعاف والنقل الصحي، أحد مراكز إيواء المصابين بالفيروس في المدينة طنجة، بعد توصلها بنتائج التحليل المخبري، التي جاءت سلبية، في دليل على تعافيها من المرض.

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وكشفت الصالحي، خلال كلمة، قبل مغادرتها للمركز، جانبا من معاناتها مع الوباء، الذي اكتشفت إصابتها به في السادس من شهر ماي الجاري، مؤكدة أن هذا المرض أتعبها، وأتعب صحتها، خلال هذه الفترة، معبرة في الوقت ذاته عن شكرها لكل من قدم لها الدعم، والمواساة في محنتها، لاسيما المديرة الجهوية للصحة، ومدير مستشفى محمد الخامس، وكذا زملائها العاملين في قطاع الصحة، وأعضاء المكتب النقابي في المدينة.

من جهته، عبر هشام مغنايم، عضو المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة بمدينة طنجة، عن دعمه، ومساندته لجميع الأطر الصحية العاملة في الصفوف الأمامية، في مواجهة فيروس كورونا، والتي لولاها لكانت المأساة أكبر.