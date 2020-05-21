شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون ونصف عدد إصابات فيروس كورونا بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 23,405 إصابات مؤكدة و 1,324 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,528,235 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 91,664 حالة وفاة.

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