كنعان: يجب أن نصل لتشخيص موحد للخسائر ونعلن الحقيقة

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنه "عندما يقول ​مصرف لبنان​ أن خسائري أقل من ما وضعته وقالته الدولة بأكثر من النصف، وهناك مشكلة كبيرة بعدم التنسيق المسبق بين الحكومة و​المصارف​".

وأكد كنعان في مداخلة تلفزيونية "أننا بحاجة لمتابعة ولتدقيق بالأرقام لنصل إلى تشخيص موحد لطبيعة الخلل ويجب أن نكتشف الحقيقة ونقولها كما هي ونبني على أساسها المقتضى"، والمهمة ليست مستحيلة ليكون لبنان قويا أمام ​المجتمع الدولي​.

واعتبر كنعان بعد ظهر اليوم اننا لا يمكننا المضي بتباينات بمسألة يتوقف عليها مستقبل لبنان شكلنا لجنة بمهمة التدقيق بالارقام وتحديد خيارات افضل لتوزيع الخسائر.. نحن نمثل الشعب ونقوم بعمل جدّي ورقابة فعلية وليس كلاما بكلام".