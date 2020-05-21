أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان، إلى أنه "عندما يقول مصرف لبنان أن خسائري أقل من ما وضعته وقالته الدولة بأكثر من النصف، وهناك مشكلة كبيرة بعدم التنسيق المسبق بين الحكومة والمصارف".
وأكد كنعان في مداخلة تلفزيونية "أننا بحاجة لمتابعة ولتدقيق بالأرقام لنصل إلى تشخيص موحد لطبيعة الخلل ويجب أن نكتشف الحقيقة ونقولها كما هي ونبني على أساسها المقتضى"، والمهمة ليست مستحيلة ليكون لبنان قويا أمام المجتمع الدولي.
واعتبر كنعان بعد ظهر اليوم اننا لا يمكننا المضي بتباينات بمسألة يتوقف عليها مستقبل لبنان شكلنا لجنة بمهمة التدقيق بالارقام وتحديد خيارات افضل لتوزيع الخسائر.. نحن نمثل الشعب ونقوم بعمل جدّي ورقابة فعلية وليس كلاما بكلام".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: يجب أن نصل لتشخيص موحد للخسائر ونعلن الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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