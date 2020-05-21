جعجع: حزب الله ومجموعة باسيل لازالوا متحكمين بالقرار في الحكومة

أكّد رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​ أن "مسألة الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع واسعة ومعقّدة ويمكن اختصارها على الشكل التالي: هناك عاملان أساسيان أديا إلى تدهور الوضع في لبنان إلى الحد الذي نراه الآن. العامل الأول، وجود دويلة على أطرف ​الدولة اللبنانية​ تأكل من حيوية الدولة، وتسمم علاقات الدولة اللبنانية بأصدقائها الدائمين والتاريخيين. ونوعا ما تحتكر ​السلطة​ في مناطق عديدة، مما يجعل هذه المناطق خارجة عن السلطة الفعلية للدولة اللبنانية، وهذا يشجع نوعاً ما الأعمال غير الشرعية، ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر موضوع المعابر غير الشرعية على الحدود بين لبنان و​سوريا​، فهذا الموضوع بمفرده يكلف الدولة اللبنانية و​الشعب اللبناني​ نحو مليار ​دولار​ خسائر سنوياً على الأقل. العامل الثاني هو أنه فيما تبقى من الدولة اللبنانية لم تكن إدارة الدولة والممارسات بداخلها كما يجب أن تكون، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، فدائماً كان هناك سوء إدارة هائل وفساد، لجهة مثلا التوظيف العشوائي في الدولة، ولجهة عدم تطبيق القوانين خاصة قانون المحاسبة العمومية، ولجهة عدم التحسب للأمور والتخطيط للدولة، وخاصة لجهة ​الفساد​ الضارب تقريباً في كل شيء يحدث في إطار هذه الدولة، من مناقصات ومشتريات وعقود إلى أخره".

جعجع وفي حديث إلى صحيفة "​اليوم السابع​" المصريّة، لفت إلى أن "أهم فضيحة في هذا الإطار بالتحديد هي فضيحة ​الكهرباء​، فكل ما ينقص لبنان تقريبا حوالى 2000 ميجاوات كهرباء، ولعشر سنوات مضت كل اللبنانيين يطالبون ببناء معامل لإنتاج 2000 ميجاوت كهرباء أضافية، ومنذ عشر سنوات وللآن لم ينجح وزراء ​الطاقة​ المتعاقبون الذين ينتمون كلهم إلى فريق الوزير ​جبران باسيل​، لم ينجحوا ليس لأنه من المستحيل بناء معامل تنتج2000 ميجاوت من الكهرباء، ولكن لانهم لا يريدون ذلك للاستمرار في مشروعهم الخاص باستئجار الطاقة من على ظهر البواخر التركية. على سبيل المثال مصر بنت معامل لإنتاج 15 ألف ميجاوت إضافية من الكهرباء في فترة عام ونصف. وبالتالي كل هذه العوامل أدت إلى ما نحن فيه".

وعن تقييمه لأداء حكومة ​حسان دياب​، قال جعجع: "إن حكومة حسان دياب تحوي أشخاصاً جدد تأملنا فيهم خيراً، وبعض هؤلاء واضح أنهم جيدون بطبيعتهم، لكن المشكلة الأساسية أن القوى نفسها ​حزب الله​ من جهة، ومجموعة الوزير جبران باسيل من جهة أخرى لازالوا متحكمين بالقرار، وبالتالى لا نرى بالرغم من كل أملنا، لا نرى أي تقدم جدي على الصعد الاقتصادية والمالية. لذا فهذه الحكومة لديها أمل في حالة واحدة، وهو إذا استطاعت أن تخرج عن سيطرة السلطة الحاكمة، ماذا والا لا أمل. لا أمل لأي حكومة في لبنان سواء هذه أو غيرها، إذا لم تباشر فوراً بعض الإصلاحات المطلوبة، مثل في الوقت الحاضر مطروح بشكل كبير مشكلة المعابر غير الشرعية، وبالرغم من كل ذلك لم تأخذ الحكومة القرار المطلوب. وأيضاً مطروح مشكلة الكهرباء، وبالرغم من ذلك قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بالكهرباء هي في أحسن حالاتها عود على بدء، إذ كلفت الحكومة وزير الطاقة الذي هو وزير جبران باسيل، كلفته بالتفاوض مباشرة مع الشركات التي يمكن أن تبني المعامل في لبنان، مع كل ما يعنيه ذلك من تحت الطاولة وفوق الطاولة".

وعن النصيحة التي يمكن أن يقدمها للحكومة اللبنانية للخروج من المأزق الحالي في لبنان، أوضح جعجع أنه "إذا كانت هذه الحكومة تنوي النجاح عليها أن تخرج من تحت سيطرة حزب الله من جهة وفريق الوزير جبران باسيل من جهة أخرى، وعليها أن تبدأ بالإصلاحات فورا، ومعروف ما هي الإصلاحات، لا أن تصدر ورقة تقول فيها سأقوم بفعل ذلك وسأفعل هذا، فيما المطلوب أن تفعل ذلك فوراً، فهناك بعض الإصلاحات لا تحتاج سوى إلى قرارات، ومنها على سبيل المثال الموظفين غير القانونيين في الدولة اللبنانية، هناك أقله 5 الاف موظف بشكل مباشر و30 ألف أخرين غير موثقين فلتقدم على فسخ عقودهم، وأيضاً موضوع المعابر غير الشرعية و​الجمارك​ وقانون المحاسبة العمومية وتعيين مجالس إدارة بعض المؤسسات، وهناك العديد من الخطوات الإصلاحية التي بإمكان الحكومة القيام بها ولم تقم بأي منها بعد حتى ​الساعة​".

أما بالنسبة لطبيعة العلاقة مع ​الرئيس ميشال عون​، وكيف تسير العلاقة بينهما اليوم، شدد جعجع على أنه "للأسف لا يوجد علاقة في الوقت الحاضر، لماذا لا توجد هذه العلاقة؟ لأنه تبين تباعاً في السنوات الثلاثة الأخيرة أن الوزير جبران باسيل هو الذى يدير كل الأمور، وبالتالي وكأنه لا فائدة من العلاقة مع العماد ميشال عون".

وسئل: "هل هذا معناه أنك نادم على أتفاقك السابق مع ميشال عون قبل ​انتخابات​ الرئاسة؟"، فأجاب: "أبدأ أبداً.. هذا شيء وذاك شيء أخر مختلف تماماً، وهنا أريد التوسع في شرح الموقف، وكأنك تقول لي أنه إذا اردنا أن نصدر حكما تاريخيا على ​الثورة​ الروسية في عام 1917 هل نستطيع أن نقول مثلا بأنها المسؤولة عن توليد الاتحاد السوفيتي والمنظومة الشيوعية في ​العالم​ وأدت إلى ما أدت اليه من كوارث، بالتأكيد لا، لأن الثورة الروسية حينما قامت كانت انطلاقاً من واقع معين كانت تعيشه ​موسكو​ وبقية الولايات الروسية، فهى كانت ثورة جامحة كبيرة انطلاقاً من الواقع المعيشي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذى كانت تعيشه تلك البلاد حينها، لكن قام البعض بخطف هذه الثورة فيما بعد، وحرفها باتجاه معين، وهذا ليس معناه أن الثوار نادمون أو أنهم تصرفوا بشكل خاطئ، لا.. هذا معناه أنها أحداث تاريخية".

وأضاف: "بالعودة إلى التفاهم مع الرئيس ميشال عون لم أندم على حصوله في الظرف الذي حصل فيه، لأنه كان كناية عن مصالحة تاريخية بين فريقين لبنانيين كبيرين، وهما ​القوات اللبنانية​ و​التيار الوطني الحر​، وكان يجب أن نجري هذه المصالحة، ومن جهة ثانية، هذا اتفاق كان هدفه الانتهاء من فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين ونصف، وكان يجب أن نذهب باتجاه معين لتجنب الاسوأ، ولكن هذا لا يعني أننا مسؤولون عن كل ما حدث في عهد ميشيال عون.. لا. في الأسابيع الأولى لعهد العماد عون بدأت تظهر التناقضات بين نظرتنا للأمور ونظرة فريقه للأمور، مما أدى إلى خلاف مبكر جداً في الأشهر الأولى، وقع خلاف بيننا وبين جبران باسيل وفريقه، ومنذ ذلك الوقت ونحن على طرفي نقيض".

وعن شكل العلاقة الحالية بين حزب "القوات اللبنانية" و​السعودية​، أشار جعجع إلى أنها "جيدة كالعادة وهناك تبادل مستمر للآراء حول أمور المنطقة ولبنان. إنها علاقة تاريخيّة بالفعل بدأت مع الرئيس المؤسس بشير الجميّل في بداية الثمانينات وما زالت مستمرّة حتى يومنا هذا".

أما بالنسبة للعلاقة مع مصر، فقال: "العلاقة مع مصر جيدة كالعادة، أيضا هناك تواصل مستمر ومناقشات مستمرة".

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وعن رأيه في ما إذا كانت مصر مقصرة في التعامل مع الوضع في لبنان، شدد جعجع على أنني "لا أستطيع قول ذلك، واعتقد أن لدى مصر مجموعة قضايا منشغلة فيها بدء من ​الوضع الاقتصادي​ الاجتماعي الذي تحسن كثيرا في الوقت الراهن، وليس انتهاء بالأزمة الليبية وكل أزمات المنطقة، لذلك افهم تماماً عدم تمكن مصر من تخصيص وقت أو جهد أكثر للبنان، لكن هذا لا يعني أنها لا تتابع الوضع اللبناني عن كثب، بالعكس هي تتابع عن كثب".

وعما إذا كان هناك من جديد فيما يتعلق بالوثيقة التي كان ​حزب القوات اللبنانية​ طرحها بالتعاون مع ​الأزهر​ الشريف، قال جعجع: "الوثيقة لا زالت حية، لكن الظروف الأخيرة لم تفسح في المجال لإتمامها في الوقت الحاضر، وعلى أمل من اتمامها مستقبلاً".

وعما إذا كان معنى ذلك أنه قد يلجأ إلى اختصار الطريق ويبدأ في التفاوض مباشرة مع جبران باسيل، ردّ جعجع: "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين.. ولا أظن أن الأمور مطروحة بهذا الشكل".

وعن موقف ​الجيش اللبناني​ من ​الاحتجاجات​ التي تندلع ف لبنان منذ أكتوبر الماضي، قال جعجع: "من بين كل إدارات الدولة بقي الجيش اللبناني النقطة المضيئة الوحيدة.. لقد تعاطى الجيش اللبناني مع أحداث الشارع اللبناني منذ ستة أشهر إلى الآن بكل حكمة وروية وحزم، وفى نفس الوقت حافظ على الأملاك العامة والخاصة، وفى نفس الوقت ترك كل المجال للناس لتعبر عن رأيها، وبالتالي استطاع أن يجمع التناقضات من كل هذه الزوايا، فكان تصرف الجيش اللبناني في أكثرية الأوقات مثاليا في هذه الناحية، فهو قد حافظ على أمن المتظاهرين من جهة، وأمن البلاد والعباد والأملاك الخاصة والعامة من جهة أخرى".

وعما إذا كان كلامه يعني أن الحل في لبنان قد يأتي من ناحية الجيش، أوضح جعجع أم "هذا شيء آخر مختلف تماماً، أنا اتحدث عن تعامل مؤسسة الجيش خلال الستة أشهر الأخيرة، والحقيقة كان دور إنقاذي جداً".

أما إذا ما كان مطروحاً أن يقوم بمبادرات سياسية جديدة بالتفاوض مع كل القوى للخروج من الأزمة الحالية، فقد أشار جعجع إلى أن "كل شيء ممكن، لكن لننتظر ونرى".

وعما إذا كان هناك من مشاورات مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريرى، أكّد جعجع أن "التواصل مستمر وموجود، وإن كان في حده الأدنى خلال هذه المرحلة، وهو موجود ومستمر مع أطراف أخرين أيضاً من "​14 آذار​".

وعمن هو المتسبب في عرقلة كافة سبل الحل السياسي للأزمة السورية، فقد رأى جعجع أن "هذا واضح جداً، ولا يحتاج لتحليل ولا معلومات، طالما أن ​بشار الأسد​ موجود فلا أمكانية لأي حل سياسى في سوريا. بشار الأسد وطبيعة نظامه هم ضد أي حل سياسي، وبالتالي وقبل الاستانة والاتفاق الروسي التركي، كان هناك جنيف 1 وجنيف 2 وقرارات ​مجلس الأمن​، لكن بشار الأسد يريد أن يستمر كما هو، وكأنه لم يحدث شيء في سوريا، ضارباً بعرض الحائط كل المبادرات السياسية التي طرحت، ومن هنا فهو غير مهتم بأي حل سياسي، وعملياً أعتبر أن بشار الأسد لديه علاقة وحيدة مع ​إيران​، وأما ​روسيا​ بحكم الأمر الواقع والضرورة فقط لا غير، وبالتأكيد فإن نظام قائم على علاقة وحيدة في هذه الدنيا ليس لديه مقومات الاستمرار. طالما بشار الأسد موجود في سوريا فلا تحلم بأي عملية سياسية فعلية".

وسئل: "ما رأيكم في دور بعض الأطراف الإقليمية لعرقة جهود التسوية والحل في ​لبنان وسوريا​"، وأجاب: "في ما يتعلق بلبنان فإن الوضع معقّد ويلزمه تحليل مستفيض فيما لو أردنا الغوص فيه. أما في سوريا فرأيي أن العائق الاساسي هو العامل الإيراني، وطالما العامل الإيراني موجود فإن بشار الأسد سيبقى في نفس الوضعية ولن يكون هناك أي مجال لأي عملية سياسية، وفي ما يتعلق بروسيا فإنها تنحو باتجاه الحل السياسي، لكن على ما يبدو الآن أنها لا تملك بمفردها القوة لفرض الحل السياسي في سوريا، لأن الإيرانيين ضد اي حل سياسي، وبالتالي نشهد الجمود الذى نشهده في السنوات الأخيرة".