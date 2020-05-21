أكدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال أقل منها بين البالغين"، موضحة أن "نحو اثنين في المئة من حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة كان أصحابها دون سن الثامنة عشرة. ويبلغ هذا المعدل في الصين 2.2 في المئة وفي إيطاليا 1.2 في المئة وفي إسبانيا 0.8 في المئة".
لكن خبراء الأوبئة يقولون إن هذه المعدلات لا تتضمن على الأرجح الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كما هو الحال بالنسبة لعموم السكان، ذلك أنه نادراً ما تجرى فحوص لمن لا تظهر عليهم الأعراض. كما نبه المسؤولون الأطباء إلى ضرورة التأهب لظهور حالات إصابة بمتلازمة التهابية نادرة تهدد الحياة، تصاحب الإصابة بكورونا في الأطفال، يتردد أنها تشبه مرض كاواساكي.
كانت هذه تفاصيل خبر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض: الأطفال أقل عُرضة للإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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