المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض: الأطفال أقل عُرضة للإصابة بكورونا

أكدت المراكز الأميركية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها أن "عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ بين ​الأطفال​ أقل منها بين البالغين"، موضحة أن "نحو اثنين في المئة من حالات الإصابة المؤكدة في ​الولايات المتحدة​ كان أصحابها دون سن الثامنة عشرة. ويبلغ هذا المعدل في ​الصين​ 2.2 في المئة وفي ​إيطاليا​ 1.2 في المئة وفي ​إسبانيا​ 0.8 في المئة".

لكن خبراء الأوبئة يقولون إن هذه المعدلات لا تتضمن على الأرجح الأطفال الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كما هو الحال بالنسبة لعموم السكان، ذلك أنه نادراً ما تجرى فحوص لمن لا تظهر عليهم الأعراض. كما نبه المسؤولون الأطباء إلى ضرورة التأهب لظهور حالات إصابة بمتلازمة التهابية نادرة تهدد ​الحياة​، تصاحب الإصابة بكورونا في الأطفال، يتردد أنها تشبه مرض كاواساكي.