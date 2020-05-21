ترامب: سأتوقف عن تناول عقار هيدروكسي كلوروكين خلال يومين

اعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إن النظام الذي كان يتبعه بتناول دواء "هيدروكسيكلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من ​فيروس كورونا​ سينتهي خلال يوم أو يومين.

وكشف ترامب هذا الأسبوع أنه يتناول ​الدواء​ رغم تحذيرات طبية بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة، وتساؤلات بشأن مدى فعاليته في ​الوقاية​ من مرض "كوفيد-19".

وذكر ترمب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.

وقال طبيب ​البيت الأبيض​ في وقت سابق إن ترامب تناول العقار المذكور، بعد نقاشات عديدة بينه وبين الرئيس حول استخدام هذا الدواء.