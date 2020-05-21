ترامب: سأتوقف عن تناول عقار هيدروكسي كلوروكين خلال يومين

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن النظام الذي كان يتبعه بتناول دواء "هيدروكسيكلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا سينتهي خلال يوم أو يومين.
وكشف ترامب هذا الأسبوع أنه يتناول الدواء رغم تحذيرات طبية بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة، وتساؤلات بشأن مدى فعاليته في الوقاية من مرض "كوفيد-19".
وذكر ترمب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.
وقال طبيب البيت الأبيض في وقت سابق إن ترامب تناول العقار المذكور، بعد نقاشات عديدة بينه وبين الرئيس حول استخدام هذا الدواء.
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