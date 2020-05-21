دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو للإدلاء بشهادة تحت القسم يشرح فيها الأسباب التي دفعته لطلب إقالة المفتش العام لوزارته والتي ما زال يرفض الكشف عنها، في حين سخّف الوزير الشبهات التي بدأت تستهدفه شخصياً.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال مؤتمر صحافي إن بومبيو "يجب أن يأتي ليدلي بشهادته" في جلسة استماع تحت القسم.
وأضافت الزعيمة الديموقراطية "هذه فضيحة"، في إشارة إلى العدد الكبير من المفتّشين العامّين والمسؤولين الأخرين الذين يفترض بهم أن يراقبوا، بشكل مستقلّ، ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها والذين أقالهم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وشدّدت رئيسة مجلس النواب على أنّ "ما يفعله الرئيس، بتقويضه الحقيقة ونظاماً قائماً لتعزيز الحقيقة (...) يقوّض ديموقراطيتنا".
وكان ترامب أقال مساء الجمعة المفتّش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك بناء على طلب من بومبيو.
كانت هذه تفاصيل خبر اعضاء بالكونغرس يطالبون بومبيو بشرح أسباب إقالته المفتش العام لوزارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.