اعضاء بالكونغرس يطالبون بومبيو بشرح أسباب إقالته المفتش العام لوزارته

دعا أعضاء في ​الكونغرس الأميركي​ ​وزير الخارجية​ ​مايك بومبيو​ للإدلاء بشهادة تحت القسم يشرح فيها الأسباب التي دفعته لطلب إقالة المفتش العام لوزارته والتي ما زال يرفض الكشف عنها، في حين سخّف الوزير الشبهات التي بدأت تستهدفه شخصياً.

وقالت رئيسة ​مجلس النواب​ ​نانسي بيلوسي​ خلال ​مؤتمر​ صحافي إن بومبيو "يجب أن يأتي ليدلي بشهادته" في جلسة استماع تحت القسم.

وأضافت الزعيمة الديموقراطية "هذه فضيحة"، في إشارة إلى العدد الكبير من المفتّشين العامّين والمسؤولين الأخرين الذين يفترض بهم أن يراقبوا، بشكل مستقلّ، ممارسة ​السلطة​ التنفيذية لصلاحياتها والذين أقالهم الرئيس الجمهوري ​دونالد ترامب​.

وشدّدت رئيسة مجلس النواب على أنّ "ما يفعله الرئيس، بتقويضه الحقيقة ونظاماً قائماً لتعزيز الحقيقة (...) يقوّض ديموقراطيتنا".

وكان ترامب أقال مساء الجمعة المفتّش العام ل​وزارة الخارجية​ ستيف لينيك بناء على طلب من بومبيو.