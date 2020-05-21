جامعة "كامبردج" تعلن إستمرارالتعليم عن بُعد حتى صيف 2021

أعلنت جامعة "كامبردج" البريطانية، التي أغلقت أبوابها أمام الطلبة في آذار الماضي بعد أن فرضت ​الحكومة البريطانية​ إجراءات عزل عام صارمة للحد من تفشي مرض فيروس كورونا، أن "الخدمة التعليمية ستقدم بشكل افتراضي حتى صيف 2021 مع احتمال تواجد بعض المجموعات الدراسية الصغيرة فعلياً".

وقالت ​الجامعة​ في بيان "نظراً إلى أنه من المرجح أن يظل التباعد الاجتماعي مطلوباً قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي للمحاضرات خلال ​العام الدراسي​ المقبل"، مشيرة الى أن "القرار يمكن مراجعته بناء على الإرشادات الرسمية الخاصة بالفيروس".