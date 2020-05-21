جامعة "كامبردج" تعلن إستمرارالتعليم عن بُعد حتى صيف 2021

أعلنت جامعة "كامبردج" البريطانية، التي أغلقت أبوابها أمام الطلبة في آذار الماضي بعد أن فرضت الحكومة البريطانية إجراءات عزل عام صارمة للحد من تفشي مرض فيروس كورونا، أن "الخدمة التعليمية ستقدم بشكل افتراضي حتى صيف 2021 مع احتمال تواجد بعض المجموعات الدراسية الصغيرة فعلياً".
وقالت الجامعة في بيان "نظراً إلى أنه من المرجح أن يظل التباعد الاجتماعي مطلوباً قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي للمحاضرات خلال العام الدراسي المقبل"، مشيرة الى أن "القرار يمكن مراجعته بناء على الإرشادات الرسمية الخاصة بالفيروس".
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