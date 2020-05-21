الإصابات بكورونا في البيرو تخطت الـ100 ألف إصابة وثلاثة آلاف وفاة

أعلنت وزارة الصحة في البيرو، ثاني دولة في أميركا اللاتينية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ بعد البرازيل، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 100 ألف شخص توفي ثلاثة آلاف منهم، مبينة أن "عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس بلغ لغاية الأربعاء 104 آلاف و20 حالة بينها 3024 وفاة".
ودخلت تدابير الحجر الصحي السارية في البيرو أسبوعها التاسع في حين ارتفع عدد الإصابات والوفيات ثلاثة أضعاف منذ 30 نيسان.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين استدعت حالتهم الصحية إدخالهم المستشفى 7533 شخصاً، في وقت يواصل فيه العاملون الصحيون في المستشفيات العامة في البلاد الشكوى من النقص في المعدات والأدوية.
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