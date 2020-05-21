السلطات في كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الكوري الجنوبي لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها تسجيل 32 إصابة بفيروس ​كورونا​ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي ​الإصابات​ في البلاد إلى 11110، في حين بقيت حصيلة الوفيات جراء الفيروس دون تغيير عند 263.

وأوضح أنه من بين الـ32 حالة جديدة، جاءت 24 حالة من انتقال العدوى داخليا، وكانت الحالات الـ8 المتبقية تعود لوافدين.

وانتشرت العدوى بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى متأثرة بإصابة ممرضات في ​مستشفى​ عام كبير في سيول، بعد سلسلة من حالات الإصابة الناجمة عن الملاهي الليلية في حي إيتوان وسط سيول.

وتراقب السلطات الصحية والتعليمية بعناية تطورات كورونا الأخيرة في البلاد بعد زيادة حالات الإصابة في اليوم الذي استؤنفت فيه الدراسة لتلاميذ في المرحلة النهائية من المدارس الثانوية.