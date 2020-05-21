شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب "الرياضة" بالتدخل لصرف رواتب المدربين لدى مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ببحث أزمات المدربين في مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والعمل على دفع مستحقاتهم المتأخرة منذ شهور تزامنا مع أزمة فيروس كورونا.

وأشار طلعت، في طلب إحاطة تقدم به إلي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة في هذا الصدد، إلى أنه مع بداية أزمة فيروس كورونا تخلت بعض المؤسسات عن الالتزام بدفع رواتب العاملين لديها، ومن بينها مراكز الشباب، لاسيما مركز شباب الجزيرة الذي امتنع خلال الشهور الماضية عن دفع رواتب المدربين لديه.

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وقال جون طلعت، إنه على الرغم من وجود عقود واتفاقات بين مراكز الشباب والمدربين، إلا أن بعضها استغل الأزمة الراهنة ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وامتنع عن صرف المستحقات منذ بداية الأزمة.

وحذر البرلماني، من أن منع المدربين من حقوقهم يمثل أزمة كبيرة عليهم، لاسيما وأن الجميع لديهم التزامات كبيرة، وأن الجائحة التي يمر بها العالم تتطلب التكاتف من أجل إزالة الأعباء وليس التهرب من دفع المستحقات.