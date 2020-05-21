هرم ميدوم يضيئ أخيرا بشعار "خليك في البيت "

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أنهت محافظة بني سويف المرحلة الأولى من تطوير منطقة هرم ميدوم بمركز الواسطي شمال المحافظة.

​​وتتضمن إنشاء البنية التحتية للكهرباء بالمنطق ة و تركيب الكشافات الأرضية والمصاطب ، لتظهر المنطقة بعد إضائتها بشكل رائع ، وتتجلي القيمة الأثرية والحضارية للهرم والمنطقة ، الذي يعتبر المعلم الرئيسي للمحافظة .

من جانبه تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، هرم ميدوم ، بعد إضائته بعد حوالي 10 سنوات من الإطفاء منذ ثورة يناير 2011 ، وجرى تضمين إضاءة الهرم رسالة إلى الشعب المصري وجميع شعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم ، حيث كُتبت بالإضاءة عبارات قصيرة باللغتين العربية والإنجليزية على واجهة الهرم: (خليك في البيت )، وذلك في إطار دعم جهود وخطة الدولة المصرية في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أهمية إضاءة منطقة الهرم،لإظهار هذا المعلم الحضاري التاريخي الأثري، الذي يشهد على عظمة الحضارة المصرية، وأيضا ليؤكد على أهمية بني سويف تاريخيا، وأنه لديها المقومات التاريخية التي تجعل أبناؤها يفخرون بها، وتأكيدا على إمكانية أن تتبوأ بني سويف مكانا لائقا بالخريطة السياحية المصرية.



رافق المحافظ خلال تفقده للواحة كل من:الدكتور عاصم سلامة، و بلال حبش نائبا محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والنائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.