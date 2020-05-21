وسط فرحة عارمة.. الطفلة فوزية تنتصر على كورونا لتواصل حربها ضد سرطان الدم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_ مروة شاهين: انتصرت طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل العزل الصحي بالمدينة الجامعية بنات بطنطا، بالتزامن مع حربها مرض سرطان الدم. وأعلنت مديرية الصحة عن تعافي الطفلة فوزية من الفيروس بعد قضاء فترة العزل الصحي رغم صراعها مع مرض سرطان الدم وسط فرحة عارمة من جميع المتواجدين بالحجر الصحي بالمدينة. كما خرج 150 مصابًا بالفيروس بعد تماثلهم للشفاء وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية. ومن جانبه، أكد الدكتور علاء نصر، مدير العزل بالمدينة الجامعية بطنطا، أن عدد المتعافين منذ افتتاح العزل بالمدينة الجامعية بشكل جزئي واستثنائى بلغ أكثر من 300 مريض، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء بالمستشفي تعدت الـ 51 % وهي نسبة تفوق نسب الشفاء في باقي مستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية.

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