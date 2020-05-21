كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب منطقة البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت منطقة وسط البحر المتوسط، فجر الخميس، إلى زلزال قوي بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، وذلك على عمق 10 كيلومترات.

وحسب "روسيا اليوم"، فقد أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن بؤرة الزلزال كانت في المنطقة التي تقع على مسافة 240 كلم تقريبا جنوب غربي منطقة ميثوني اليونانية.

الجدير بالذكر أن هذه المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة عدة هزات أرضية تثير مخاوف الباحثين.