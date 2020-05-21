شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا: «سد النهضة» اكتمل بنسبة 73%.. والتعبئة في يوليو والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في إحاطة قدمتها وزارة المياه والري والطاقة للسفراء المقيمين في أديس أبابا بشأن سير أعمال بناء سد النهضة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إنا) مساء أمس.
وذكرت الوكالة أن بقيلا سلط الضوء في تلك الإحاطة على المفاوضات التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء سد النهضة.
وأضافت الوكالة أن الوزير شرح أسباب "فشل" المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث. وأخبر الوزير السفراء أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب".
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