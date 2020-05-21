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الجيش الليبي يبادر إلى وقف إطلاق النار بطرابلس

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أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قررت تحريك عناصرها في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2- 3 كيلو مترات للسماح للمواطنين بتأدية الشعائر الدينية، وتبادل الزيارات، داعيًا إلى إنشاء منطقة خالية من التوتر خلال عيد الفطر.

وأضاف المسماري في بيان أصدره، أمس: من العادات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك زيارة الأقارب والأصدقاء، استعدادًا لعيد الفطر، ورغبة منا في تخليص الناس من المعاناة خلال العيد وإعطاء أهلنا في طرابلس الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد، قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال.

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