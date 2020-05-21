شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يبادر إلى وقف إطلاق النار بطرابلس والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المسماري في بيان أصدره، أمس: من العادات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك زيارة الأقارب والأصدقاء، استعدادًا لعيد الفطر، ورغبة منا في تخليص الناس من المعاناة خلال العيد وإعطاء أهلنا في طرابلس الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد، قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال.
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