احتجاجات "قص الشعر" تنتهك إغلاق كورونا بولاية أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتج مئات المتظاهرين في ميشيجان الأمريكية على أوامر البقاء في المنازل، من خلال تنظيم تجمع لقص الشعر أمام مبنى الكابيتول في الولاية.



وكشفت تقديرات شرطة ميشيجان أن نحو 300 شخص شاركوا في ذلك الاحتجاج الذي نظم تحت اسم "عملية قص الشعر".

وانتهك المتظاهرون أوامر الصحة العامة المحلية بالإبقاء على صالونات الحلاقة مغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخففت جميع الولايات الأمريكية الـ 50 من تدابير الإغلاق إلى حد ما، وقامت الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون بتخفيف قيود الصحة العامة أسرع من الولايات الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين.



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وتزايدت الاحتجاجات الرافضة لأوامر الإغلاق حول البلاد، واتخذت نبرة حزبية بشكل متزايد.

وحث ترامب الولايات على الإسراع في إعادة فتح اقتصادها وانتقد الحكام الديمقراطيين رغم تحذيرات من كبار مسؤولي القطاع الصحي بأن البلاد ربما تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا إذا تم تخفيف أوامر الإغلاق بشكل متسرع.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 1.5 مليون حالة و93 ألف وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.