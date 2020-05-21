أمريكا تخطط لإعادة فتح قواعدها العسكرية حال انخفاض حالات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها تخطط لإعادة فتح قواعدها العسكرية حال انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقالت وزارة الدفاع (بنتاجون)، في بيان، إن "قادة القواعد العسكرية الأمريكية حصلوا على تفويض من وزير الدفاع مارك إسبر لبدء التخطيط للعودة إلى العمليات الطبيعية، حال انخفاض الإصابات".

وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن "الوزير إسبر، قام، بتحديث الإرشادات للقادة بشأن تغيير مستويات حالة الحماية الصحية المحلية للقوات للسماح للقواعد ببدء التخطيط للعودة إلى العمليات الطبيعية في بيئة كورونا".

وأضاف البيان أن "هذه الإرشادات تحدد الاعتبارات والعمليات للقادة الذين يسعون إلى تعديل مستويات حالة الحماية الصحية المحلية الخاصة بهم، بطريقة من شأنها الاستمرار في حماية الأفراد من مزيد من تفشي والحفاظ على الاستعداد التشغيلي للقوات العالمية".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعبئة الجيش لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد عندما يصبح متوفرا والتركيز أولا على الأمريكيين الأكبر سنا.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، في وقت سابق هذا الشهر، إن "إعطاء هذا اللقاح مهمة جسيمة، وتجري تعبئة الجيش الآن حتى نكون قادرين في نهاية العام على إعطائه لكثيرين بسرعة بالغة".

وتابع قائلا: "أعتقد أنه سيكون هناك لقاح بحلول نهاية العام وإن الولايات المتحدة تقوم بتعبئة جيشنا وقوى أخرى بناء على ذلك الافتراض".

ووضع البيت الأبيض هدفا يتمثل في توفير 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020. ولم تتم الموافقة على لقاح للفيروس لكن يجري العمل على تطوير عدد منها، ويعتبر إنتاج وتوزيع لقاح فعال خطوة مهمة لنهوض الاقتصاد الأمريكي.