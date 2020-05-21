الجمهوريون بالشيوخ يصوتون لصالح قرار ضد نجل بايدن

صوتت لجنة يسيطر عليها الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح استدعاء وثائق تتعلق بهانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض جو بايدن.



ويعد قرار اللجنة بمثابة ضربة استباقية من الرئيس دونالد ترامب، ضد منافسه قبل شهور من انتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في نوفمبر/تشرين ثان.

وصوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ لصالح إصدار مذكرات استدعاء تتعلق بعمل هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للغاز الطبيعي.

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ويستهدف أمر الاستدعاء وثائق من شركة "بلو ستار ستراتيجيز"، التي عملت لصالح شركة بوريسما خلال فترة عمل هانتر بايدن في مجلس إدارة الشركة.

وقال جاري بيترز عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي البارز في اللجنة، إن هذا الإجراء "يخاطر بتضخيم جهود خصومنا الأجانب للتدخل في انتخابات 2020"، في إشارة إلى روسيا على ما يبدو.

وكان هنتر بايدن، نجل المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، نفى ارتكاب أي مخالفات في تعاملاته التجارية في أوكرانيا أو الصين، إلا أنه أقر أنه أخطأ في تقدير الأمور كما استفاد من شهرة اسم عائلته.

وفي مقابلة بثت على شبكة "إيه بي سي نيوز" قال بايدن إنه أخطأ عندما لم يتوقع أن هذه النشاطات ستصبح يوما ما مادة يستفيد منها منتقدو والده نائب الرئيس السابق جو بايدن في سباقه للترشح للرئاسة الأمريكية.