مقتل شرطيين عراقيين في انفجار جنوبي الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء الأربعاء، مقتل شرطيين اثنين، وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة جنوبي الموصل 400 كم شمالي بغداد.



وقال النقيب حارث البدراني من شرطة نينوى، في تصريحات صحفية، إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل للشرطة المحلية في قرية عين الجحش ضمن ناحية الشورة جنوبي الموصل ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وعلى صعيد آخر، قال البدراني: "إن عصابات داعش الإرهابية أقدمت على تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من المحافظة، ما أدى إلى انخفاض تجهيز الطاقة في عموم المحافظة".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم الإرهابي الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

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وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت في بيان لها، الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش وتفتيش المناطق الصحراوية بين محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وصولا إلى الحدود العراقية -السورية أقصى غربي البلاد.

وتمثل العملية الأمنية محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين، بحسب البيان.

وشاركت في العملية الأمنية قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية.