توكل كرمان.. خطاب الكراهية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار اختيار شركة "فيسبوك" الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس مراقبة المحتوى الخاص بالموقع، انتقادات واستهجانا واسعا، خاصة أنها معروفة بانتمائها وولائها لتنظيم الإخوان المصنف في كثير من الدول بأنه تنظيم "إرهابي" يبث الكراهية والفتن.

اختيار "كرمان" لهذه اللجنة يطرح تساؤلات حول ماهية دورها، وكيف ستتعامل مع خطاب الكراهية ودعوات العنف التي لا تتوقف من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أن «كرمان» معروفة بانتمائها لهذه الجماعة المتطرفة.

توكل كرمان.. "داعية الخراب" عين الإخوان على فيسبوك

الخطاب التحريضي وبث الكراهية والعنصرية وتوظيف الدين لخدمة أهداف سياسية هو السمة المميزة لأغلب من ينتمون لهذه الجماعة التي تنتشر خلاياها في العديد من الدول العربية والأجنبية، والعديد من قادتها مقيمون في دول غربية توفر لهم الحماية رغم ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى يعاقب عليه القانون.

Advertisements

توكل كرمان في "فيسبوك".. أدوار مشبوهة تسيء لشركة عالمية

كرمان نفسها استغلت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من المرات لتوجيه الاتهامات وتوظيف الدين.

"”الخليج 365” الإخبارية" ترصد مواقف توكل كرمان، التي تدعو فيها للتحريض على العنف والكراهية وتحرض على استقرار البلدان والدول العربية.