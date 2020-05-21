شكرا لقرائتكم تورط باغتيالات.. أميركا تعاقب وزير استخبارات إيران الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، عن فرض عقوبات على وزير الاستخبارات الإيراني الأسبق، علي فلاحيان. وتتهم واشنطن فلاحيان بالتورط في اغتيالات بين عامي 1989 و1997.

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