شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلماني للحكومة بدمج دور المسنين والأيتام الواقعين بمنطقة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بدمج دور المسنين والأيتام، الواقعه في ذات النطاق الجغرافي، لاسيما مع تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، و التي فرضت عليهم حالة من العزلة فمنعت الزيارات وانعدم التواصل الاجتماعي.

وقالت البرلمانية، في الإقتراح المقدم منها، إنه مراعاة للظروف الانسانية والنفسية التي يعانيها ابناؤنا الايتام المودعين دور رعاية الايتام وكذلك اخوتنا المودعين دور رعاية المسنين، اقترح قيام وزيرة التضامن الاجتماعي بدمج دور المسنين والايتام الواقعة في ذات النطاق او المكان الجغرافي الأمر الذي سيؤدي حتما إلي نتائج طيبة جدا في توليد أسر بديلة حقيقية تحقق الرعاية للايتام وكذلك المساعدة واضفاء البهجة على المسنين المقيمين.

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وأضافت عضو مجلس النواب، أن الاقتراح من شأنه توليد الرقابة الذاتية على رعاية وتنشئة الايتام والحد من حالات المعاملة السيئة والتعذيب التى ظهرت مؤخرا من قبل بعض المشرفين وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وحققتها أجهزة الوزارة والنيابة العامة.

واشارت النائبة فايقة فهيم، إلي أن هذا المقترح سبق تطبيقه في بعض الدول الاوربية ومنها كندا اسفر عن نتائج رائعة في خلق مناخ اسرى حقيقي.