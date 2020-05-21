شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بخطة لصيانة الكبارى فى منطقة شمال الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير وإحلال وتجديد الكبارى المتهالكة المعرضة للانهيار فى أى وقت، لافتا إلى وجود عدد من الكبارى بمنطقة شمال محافظة الشرقية معرضة للانهيار، مما يستوجب وجود آلية واضحة لتطوير الكبارى وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها قبل وقوع كوارث، ينتج عنها تعطيل حياة المواطنين، ومزيد من الخسائر على الدولة، وإهدار المال العام، فى الوقت الذى تسعى الدولة للاهتمام بملف الخدمات والمرافق وكل ما هو متعلق بالحياة والحركة اليومية.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، أن هناك عدد من الكبارى تم تنفيذها منذ سنوات طويلة، ولم يتم علم الصيانة الدورية اللازمة لها، مما يجعلها عرضة للانهيار فى أى وقت، مطالبا بعمل حصر شامل لهذه الكبارى، والحالة الانشائية، والاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الصيانة والترميم والإحلال والتجديد، وتحديد الأولويات فى التنفيذ، ومن ثم وضع خطط عاجلة لبدء التنفيذ وفقا لما هو متاح من اعتمادات على أن يتم البدء بتلك الأكثر خطورة على حياة المواطنين.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن عمل الصيانة بشكل دوري لهذه الكبارى يعالج أزمة ومشكلة الانهيار المفاجئ لبعضها، ولهذا لابد من توجيه جزء من الاعتمادات المالية بالموازنة العامة كل عام لعمل صيانة دورية لهذه الكبارى، وفقا لتقرير سنوي او نصف سنوى نها خاصة الكبارى القديمة التى تتطلب صيانة عاجلة وبشكل منتظم.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.