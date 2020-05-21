شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشريف ينسحب من مؤتمر «الجامعات الأفرو آسيوية» احتجاجا على مشاركة عناصر متطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سامى الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، انسحابه من مؤتمر الجامعات الأفرو آسيوية، بسبب وجود بعض المشاركين من المنتمين لجماعات متطرفة.

وقال الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن اتحاد الجامعات الأفرو آسيوية وجه له الدعوة لي للمشاركة في مؤتمر دولي عبر تقنية الـ zoom، وكان موضوع المؤتمر (دور الجامعات في مواجهة أزمة كورونا"

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وأضاف الشريف: "قبلت المشاركة قناعة مني بأهمية الموضوع المطروح، وفور تواصلي مع المؤتمر ومطالعة أسماء وصور المشاركين ومن خلال مصادر خاصة بي تبين لي أن بعضهم يحملون أفكارًا وتوجهات ربما تتعارض مع أفكاري وقناعاتي الدينية والسياسية أو ينتمون لجماعات متطرفة. وعلى الفور وقبل إعطائى الكلمة أعلنت انسحابي واعتذاري عن عدم المشاركة في فعالياته".

وفى سياق متصل، أشارت مصادر مقربة من منظمى المؤتمر أن من بين المشاركين في المؤتمر منظمة الائتلاف الوطني من اجل اللغة العربية، وهي منظمة مغربية لها انتماءات اخوانية، بالإضافة إلى مروان الفاغوري أحد أبرز اخوان الأردن، وإبراهيم أبو محمد وهو أحد عناصر الجماعة الإرهابية الهاربين الى استراليا.