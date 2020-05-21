شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بتوفير أطباء نفسيين داخل مستشفيات العزل لدعم مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، بضرورة توفير أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين داخل مستشفيات العزل لدعم مصابى كورونا، لافتة إلى أن الحالة النفسية هى نصف العلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث أثبتت دراسات عدة أن التوتر والقلق عاملان أساسيان فى ضعف المناعة عن الإنسان، ما يجعل جسمه أكثر عرضة للأمراض، على عكس الحالة النفسية الإيجابية التى تُعد نصف العلاج إذا لم تكن غالبيته، بحسب النائبة.

وأردفت النائبة قائلة: "لابد من توافر طبيب نفسى وأخصائى اجتماعى يوميًا داخل مستشفيات الحجر الصحى لعلاج المصابين من كوفيد-19، موضحة أن مهمتهم الحديث مع المرضى وطمأنتهم، وعلاج المشكلات النفسية التى تواجههم، مثل الأرق والاكتئاب والوسواس القهرى، وغيرها من الأمراض التى تدفع للتفكير فى الانتحار.

وأشارت النائبة إيفلين متى، إلى أن الدعم النفسى جزء مهم من الرحلة العلاجية لمصابى فيروس كورونا، قائلة: "العامل النفسى هو السلاح لمواجهة كل الأمراض، فقد يزيد مناعة الجسم أو يُضعفها، وفى حالة التمتع بحالة نفسية جيدة تكون بقية أجهزة الجسم جميعها تعمل بكفاءة، ويتم التعامل مع المرض فى أحسن صورة".