محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بالتعدي على مسعف بالعباسية.

تداول موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" قيام شخصان بالتعدى بالضرب على مسعف وتمزيق ملابسه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة.. بالفحص تبين أنه أثناء قيام المسعف المشار إليه بالتوجه لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور تطورت لتشابك بالأيدى والتعدى عليه بالضرب.. أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وضبطهما وبمواجهتهما أقر أحدهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأشار الآخر على إقتصار دوره على الفض فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله الرائد مصطفى الشبراوي، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط المتهمين بالاعتداء على مسعف بالعباسية أثناء نقله حالة مصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.