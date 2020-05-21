الحكومة السودانية تبحث إلزامية ارتداء الكمامة

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء ناقش تطبيق إجراءات الحظر، مشيراً إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات الإغلاق.
وأضاف صالح أن المجلس شدد، في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، على ضرورة تقوية دور الشرطة في تطبيق إجراءات الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأكد كذلكأهمية التنوير ورفع الوعى بالمخاطر التي تنتج عن عدم الالتزام بالحظر الذي تفرضه الدولة لدرء آثار وباء كورونا.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء السوداني استمع إلى إفادة حول مستجدات جائحة كورونا بالبلاد قدمها وزير الصحة الدكتور أكرم التوم، الذي أشار إلى عدم التزام المواطنين بالحظر وعدم
وناشد وزير الصحة مجلس الوزراء إصدار قرار لوقف الانتشار خارج العاصمة، وإغلاق المحليات التي تظهر فيها حالات الإصابة لأهمية التقصي والاحتواء.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء بحث ضرورة تطبيق إلزامية ارتداء الكمامات للمواطنين، وعبر عن ارتياحه لإعلان عودة المراكز الصحية وفتح المستشفيات لاستقبال الحالات الأخرى للمرضى من غير المصابين بكورونا، وناقش معالجة أوضاع المواطنين العالقين بالخارج وأهمية اتخاذ إجراءات تتسق والمواثيق الدولية.
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