السودان يرفض الوجود العسكرى الأممى ويرحب بالبعثة المدنية الفنية

أكد السودان رفضه الوجود العسكري الأممي داخله، فيما رحب بالبعثة المدنية الفنية، وشدد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس

الدين كباشي، على جدية والتزام الحكومة بالتوصل لسلام شامل ينهي جذور الحرب في السودان.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين، في تصريح صحفي عقب لقاء الفريق أول ركن شمس

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الدين كباشي اليوم الأربعاء سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، إنه في إطار مساعدة الاتحاد الأوروبي للسودان في مكافحة جائحة كورونا ، ستصل طائرات تحمل العديد من المساعدات لمكافحة الجائحة، والمساعدة في إجلاء الرعايا الأجانب.



وأشار قمر الدين إلى أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي أكد سعي السودان لمعالجة مسألة العالقين السودانيين في الدول الأخرى متى ما توفرت الظروف الملائمة لذلك.



من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات حول مكافحة جائحة كورونا، ومتابعة تطورات مفاوضات السلام، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتحقيق السلام والخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الفترة الانتقالية.