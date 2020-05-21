الصحة العمانية : حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا المستجد (كوفيد-١٩) يبلغ من العمر ٦٣ عاماً ليصل

عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى 30 وفاة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة الصحة تتقدم إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.