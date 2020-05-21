سقوط قيادات حوثية وأسرى في قانية والتحالف يرصد اختراقات

فيما أعلن الجيش اليمني الوطني عن إفشال عملية تسلل حوثية باتجاه مواقعها، رصدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن خلال الـ24 الساعة الماضية 194 خرقاً لمبادرة وقف إطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي. أشار التحالف العربي في بيان له إلى أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اليوم بلغت 3758 اختراقاً، وتابع "أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية". أضاف "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات"، مؤكداً استمرار التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، للوصول إلى حل سياسي يمني.

إفشال تسلل

على صعيد آخر، تمكنت قوات الجيش الوطني، أمس، من إفشال عملية تسلل حوثية باتجاه مواقعها في جبهة قانية الوهبية بمحافظة البيضاء، وكبدتها خسائر كبيرة.

قالت مصادر عسكرية: إن قوات الجيش شنت عملية هجومية معاكسة على الميليشيات بجبهة قانية الوهبية، فجر أمس، بعد محاولة تسلل للميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً باتجاه مواقع للجيش وألحقت بها خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

قالت إن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بخمس غارات آليات وتجمعات للميليشيات أدت إلى إحراق وتدمير آليات للعدو الحوثي بينها عربة BMP وأطقم وتصاعدت النيران من الأماكن المستهدفة، وأدى ذلك إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادات، إلى جانب أسر أحد عناصر الميليشيات.

حقن الرحمة

من جانبه، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم إعدام جماعي وتصفية المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، لافتاً إلى أن عشرات الشهادات القادمة من صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا في القطاع الصحي وأقرباء الضحايا تؤكد تلك الجرائم.

قال الإرياني في سلسلة تغريدات: إن عشرات الشهادات القادمة من صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا، أكدت ارتكاب الميليشيا جرائم إعدام جماعي بحق كل مشتبه بإصابته بفيروس كورونا عبر ما يسمى "حقن الرحمة"، ودون الخضوع للفحوصات اللازمة للتأكد والتدخل العلاجي.

محاكمة الحوثي

أضاف وزير الإعلام اليمني أن ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيا من استهتار بإجراءات الوقاية من المرض وتصفية المشتبه بإصابتهم والتلاعب بالحقائق والأرقام، هي جرائم قتل منظم تهدد حياة ملايين اليمنيين الذين باتوا يتساقطون في الشوارع، وهي جرائم لا يمكن السكوت عنها، وسيتم تقديم المتورطين بها بكل تأكيد.

لجنة تقصي

دعا الوزير اليمني الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذه المعلومات الخطيرة، بهدف الضغط على الميليشيا الحوثية للعمل وفق مبدأ الشفافية في مواجهة فيروس كورونا واعتماد الإجراءات الوقائية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية لمنع تفشي المرض وتقديم الدعم الطبي للمصابين.

تدمير المنشآت

لم تكن هذا الجرائم الأولى التي يتم فيها كشف أفعال الحوثيين في صنعاء، فقد قصفت الميليشيا الانقلابية قبل أيام، مخيمات الفرق الطبية الخاصة بفحص وباء كورونا، في منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء، وسط اليمن.

أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، في بيان أصدره في وقت متأخر سابق أن القصف الحوثي على نقطة فحص كورونا بمنطقة قانية أدى إلى إصابة أحد أعضاء فريق الفحص المتواجدين في النقطة، وتعرض نقطة الفحص لأضرار بالغة.

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كما اعتبر استهداف نقطة الفحص التي تقع بعيدة عن مكان الاشتباكات وفي منطقة آمنة "عملا إرهابيا، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم استهداف الطواقم الطبية، والمشافي وسيارات الإسعاف والمسعفين".

التستر الحوثي

يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية تتهم ميليشيا الحوثي، بالتستر على أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، فيما يؤكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم أطباء وعاملون في مؤسسات ومختبرات صحية يمنية، أن هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بأعداد كبيرة قد تصل إلى 400 حالة غير معلنة في صنعاء.

مصرع إرهابي

في مأرب، أكد مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية مصرع قيادي بارز في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب الأسبوع الماضي بضربة جوية أمريكية في محافظة مأرب شرقي اليمن. ونقلت مديرة موقع سيت الأمريكي ريتا كاتس عن مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية في مؤتمر صحفي القول إن الضربة الجوية الأمريكية في مأرب الأسبوع الماضي استهدفت أحد أفراد عناصر القاعدة في جزيرة العرب يدعى عبد الله المالكي، الذي عمل كنقطة اتصال مع الشمراني قبل هجوم فلوريدا.

وقالت ‏الخبيرة في الجماعات الإرهابية ريتا كاتس في تغريدة أخرى: كان مقتل قاسم الريمي ضربة قوية للقاعدة، لكن المالكي ليس أقل أهمية.

هذا، وتوقفت منذ الغارة الجوية الأسبوع الماضي توزيع محاضرات تنظيم القاعدة في رمضان ولم تستأنف بعد، مما يشير إلى أي مدى امتدت أدوار المالكي بين الإعلام وتنسيق الهجوم.

اختراقات الحوثي لوقف إطلاق النار

194 خرقا لوقف النار خلال الـ24 الساعة الماضية

3758 اختراقا حوثيا لوقف النار منذ إعلان مبادرة التحالف

الاختراقات شملت الأعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة المختلفة

التحالف تطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك

استمرار التزام التحالف بوقف النار ودعم جهود المبعوث