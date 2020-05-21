البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد في ليبيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا بواعث القلق حول ”التدخل الأجنبي المتزايد“ في ليبيا و“اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد“.
وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضا التقدم الذي يتحقق في إعادة فتح الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الاقتصادات العالمية التي تضررت بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال ترامب إنه يتطلع لاستضافة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع قريبا. وفقا لوكالة "رويترز".
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