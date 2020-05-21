إصابات كورونا تتجاوز الـ 5 ملايين حول العالم

وتشير بيانات الصحة، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حتى مساء الأربعاء وصل إلى خمسة ملايين و8 آلاف، بينما بلغ عدد حالات الشفاء مليونين و4 آلاف.

في غضون ذلك، تسبب الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، بوفاة أكثر من 325 ألف شخص، وسط ضغط شديد على أنظمة الرعاية الصحية في مختلف دول العالم.

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وتنقسم حالات الإصابات بفيروس كورونا إلى فئتين؛ فئة أولى تعرفُ بالحالات النشطة أي عدد الأشخاص الذين ما زالوا حاملين للعدوى وحالتهم “إيجابية” وفق اختبارات الفيروس، وعدد هؤلاء مليونان و719 ألفا.

أما الفئة الثانية؛ فهي “الحالات المغلقة” أي التي حُسم أمرها، سواء لأن المصابين تماثلوا للشفاء أو أنهم توفوا من جراء مضاعفات المرض، وعدد هؤلاء مليونان 332 ألف.

وتعكف هيئات ومختبرات علمية على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتم إجراء عدد من التجارب السريرية، لكن طرح جرعات من اللقاح يستوجب عدة أشهر، بحسب خبراء، وقد لا يكون ثمة “منتج” متاح للعموم إلا في أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل.