إسبانيا تمدد حالة الطوارئ وسط احتجاجات شعبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 01:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ووافق البرلمان على تمديد هذا الإجراء الاستثنائي حتى 6 حزيران المقبل بأغلبية 177 صوتاً ورفض 162 نائباً وامتناع 11 عن التصويت. وسمحت حالة الطوارئ بفرض تدابير حجر من بين الأكثر صرامة في العالم منذ 14 آذار الماضي لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وترى الحكومة أنه من الضروري أن يتم إنهاء الحجر على مراحل تستمر حتى نهاية حزيران.

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