كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 01:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكانت الناقلة الوطنية لتركيا تعتزم استئناف الطيران في 28 أيار الجاري بعد إلغاءات بسبب أزمة فيروس كورونا. وقالت شركة بيجاسوس الخاصة للطيران المنخفض التكلفة، التي ألغت بالفعل الرحلات الدولية حتى 14 حزيران، إنّها ستلغي أيضاً الرحلات المحلية حتى الثالث من حزيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية التركية تمدّد إلغاء رحلاتها الدولية والمحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.