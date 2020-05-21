كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 01:21 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويشمل إحصاء المراكز الأميركية الوفيات والإصابات بمرض كوفيد-19 حتى الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي يوم 19 أيار مقارنة باليوم السابق. ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المراكز الأميركية: إصابات كورونا تجاوزت المليون و500 ألف وأكثر من 91 ألف وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.