51 مليون جنيه للهلال الأحمر المصري من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

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أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأربعاء، أن الهلال الأحمر المصري حصل على منحة بـ51 مليون جنيه من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هذه المنحة تأتي في إطار الشراكة الاقتصادية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الولايات المتحدة ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم أولويات التنمية في مصر.

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وقالت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، “سينفذ الهلال الأحمر المصري أنشطة الاستعداد والوقاية من خلال الاستفادة من شبكة تضم 30 ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية بمساندة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري المصرية نيفين القباج، “جوانب التعاون تشمل التدريب عن بعد، وإنشاء وتجهيز مراكز خدمات صحية واجتماعية متنقلة، وتجديد غرفة العمليات المركزية، وتوفير دعم نفسي للمصابين وأسرهم، وإدارة المتطوعين على المستوى المحلي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة، وتبلغ قيمة المنحة 51 مليون جنيه على مدار عام كامل”.

واستثمرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من مليار دولار في تعزيز المنظومة الصحية في مصر على مدار الـ 40 عاما الماضية، من خلال الشراكة الوثيقة مع الشعب المصري لتحسين صحة وتغذية الأم والطفل، والقضاء على الأمراض المعدية، وتثقيف الرائدات الصحيات وتدريبهن على التوعية بالمعلومات الصحية وإجراء الزيارات المنزلية.